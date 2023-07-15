صفقة

توقفت صفقة انتقال لاعب دولي سابق إلى أحد أندية دوري المحترفين، رغم وصوله إلى النادي لتوقيع العقد، بعدما تلقى اتصالاً من نادٍ منافس أبدى رغبته في التعاقد معه.

تواصل

تواصل لاعب مع إدارة نادٍ بشكل مباشر مبيناً، أنه يطمح إلى تمثيل الفريق الأول، لكنه لا ينوي التواصل عن طريق الاستعانة بوكيل أعمال، ووافق على خضوعه للاختبار في حالة غير مسبوقة في دوري المحترفين، وتمكن من اجتياز الاختبار، وسيتم التوقيع معه قريباً.

معسكر

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة خورفكان استقرت على أن يكون مكان المعسكر التدريبي الخارجي في مصر، استعداداً للموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

مباريات

غيرت إدارة نادٍ محترف مكان إقامة المعسكر التدريبي، كونها لم تتمكن من الحصول على مباريات ودية قوية، تسهم في استعداد جيد للموسم المقبل، وبلّغت منسق المعسكر أن تأمين المباريات الودية شرط أساسي.

تعاقد

اتجهت إدارة ألعاب جماعية في أحد الأندية الكبيرة، أخبراً، للاستغناء عن خدمات مدرب وطني في لعبة جماعية، والاستعاضة عنه بالتعاقد مع مدرب عربي يتمتع بخبرات طويلة في توليه تدريب الأندية الإماراتية والخليجية.

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