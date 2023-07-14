بينتو

عقد مدرب المنتخب الجديد، باولو بينتو، أكثر من اجتماع خاص مع مسؤولي اتحاد الكرة والجهاز الإداري للمنتخب، بهدف التنسيق وجمع معلومات كاملة عن المنتخب، تمهيداً لاختيار القائمة الجديدة قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا 29 الجاري.

تعاقد

كشف مسؤول بارز بأحد أندية المحترفين عن أن النادي اقترب من التعاقد مع لاعب أجنبي، تمهيداً للحاق بالمعسكر الخارجي للفريق، فيما يدرس النادي كذلك التعاقد مع لاعب أجنبي آخر ضمن فئة المقيم.

دورة

قال مدرب عربي، نجح بشكل مميز في دوري الدرجة الأولى، إنه لن يتمكن من تولي تدريب أي فريق في الموسم المقبل، لارتباطه بدورة «برو المحترفين» في سبتمبر المقبل، لكنه قد يستثمر الفرص اللاحقة، مبيناً أن أهمية الدورة تحتم عليه ذلك.