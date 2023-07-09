تعاقدات

قال مدرب أنه فضل عدم الاستمرار بالتفاوض مع أحد الأندية، بعد أن تم إبلاغه بأنه لن يكون مسؤولاً عن التعاقدات، مبيناً أن ذلك يجرده من حقه في اختيار اللاعبين الذين يراهم يناسبون طريقة الأداء.

تعميم

ينتظر مدربون في دوري الدرجة الأولى أن تسرّع لجنة المسابقات من عملية إصدار التعميم السنوي المتعلق بمنافسات الموسم المقبل، كي يتم لهم تحديد توقيتات الاستعدادات البدنية والفنية ومواعيد المباريات الودية.

تدخل

عبّر مسؤول بارز في أحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه، بشأن ما وصفه تدخل عدد من جمهور النادي في شؤون إدارة النادي، ومحاولة فرض سياسة معينة، خصوصاً ما يتعلق باختيارات اللاعبين.