اقتراب

علمت «الإمارات اليوم» أن المهاجم الإيراني رضا أسعدي، اقترب من الانضمام إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، عقب انتهاء عقده مع تراكتور الإيراني، إذ كان أحد أبرز لاعبي الدوري المحلي في الموسم الماضي بإحرازه 11 هدفاً في 28 مباراة خاضها مع فريقه.

معسكر

تساءل جمهور أحد أندية دوري المحترفين عن سبب تأخر إدارة النادي حتى الآن في الإعلان عن موعد ومكان إقامة المعسكر الخارجي للفريق، استعداداً للموسم الجديد، على الرغم من انتهاء معظم الأندية الأخرى من هذا الملف.

صفقة

كشف وكيل أعمال لاعب مواطن صاعد أن اللاعب رفض صفقة تتضمن عرضاً مغرياً من أحد أندية دوري المحترفين للانضمام إلى صفوفه، وفضل البقاء في ناديه الحالي، بسبب ما وصفه بشعوره بالراحة النفسية في ناديه وعدم ارتياحه للانتقال إلى نادٍ آخر.