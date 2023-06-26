إيمان بن رميلة: الإعلام الرياضي يناسب المرأة بشرط تحمل الضغط

تعتقد الإعلامية في قناة دبي الرياضية، الجزائرية إيمان بن رميلة، أن العمل في الإعلام الرياضي مناسب للمرأة، بشرط تأقلمها على ساعات العمل الطويلة، والقدرة على تحمل الضغط، والإدارة الجيدة للوقت، لكنها تؤكد أن هذا لا يتحقق بسهولة إذا لم تتبعه رغبة وموهبة صادقة تساعد على مواجهة التحديات.

وتقول بن رميلة، التي تعمل مراسلة ميدانية في القناة، لتغطية فعاليات متعددة في ألعاب مختلفة، مثل كرة القدم، إنها اختارت هذا المجال الصعب بمحض إرادتها، وأنها تجد المتعة في ممارسة عملها، ولقاء النجوم الذين يأتون إلى دبي «عاصمة النجوم» من كل حدب وصوب، وإنها تتمنى أن تترك أثراً إيجابياً وبصمة مميزة لا ينساها الجمهور مدى الحياة. وتالياً تفاصيل اللقاء الذي أجرته معها «الإمارات اليوم»:

كيف دخلتي الإعلام الرياضي.. وهل أنت رياضية؟

أنا محامية، لكن الإعلام هوايتي، خصوصاً الإعلام الرياضي، وهو الأروع والأفضل، وكانت بداياتي بالكتابة الصحافية، وسنحت لي الفرصة في دبي للعمل في مجالات إعلامية مختلفة، اقتصادية وفنية واجتماعية، ثم الرياضية، وأجريت مقابلات مع نجوم في الرياضة، خصوصاً أن دبي مدينة عالمية، يزورها نجوم الرياضة من كل أنحاء العالم، ما مهد لي الطريق للانضمام إلى قناة دبي الرياضية.

ما طبيعة عملك في «دبي الرياضية »؟

أعمل كإعلامي شامل، وكل شيء يخص التلفزيون، بداية من التحرير الصحافي، والإعداد، والإنتاج، والمراسلة الميدانية، والتقديم، وغطيت تقريباً كل الفعاليات الرياضية التي تنظمها وتستضيفها دبي، التي أصبحت قلب العالم الرياضي، ما يجعلني في عمل متواصل على مدار العام.

هل الإعلام الرياضي مناسب للمرأة؟

نعم، الإعلام الرياضي يناسب المرأة جداً، خصوصاً في دولة الإمارات التي تمكّن المرأة، وتمنحها كل الدعم والتسهيلات للوجود في مختلف المجالات، وأبرزها الرياضة، وهذا ما نراه في الواقع والميدان، فالمرأة سواء كانت مواطنة أو مقيمة أثبتت وجودها ونجاحها وتميزها.

والمرأة باتت في الإمارات تقود مؤسسات رياضية، وتنظم محافل رياضية، ولها بصمة في كل الرياضات، وفي مختلف المناصب والأدوار.

ما التحديات التي تواجهينها؟

لا توجد تحديات، بالعكس هناك تسهيلات، خصوصاً للمرأة، لأن لها مكانة خاصة في مجتمع الإمارات، ويمكن التحدي الوحيد للمرأة أو الرجل في مجال الإعلام بصفة عامة، في أن الوقت يستهلك الكثير من يومنا، والضغط، لذلك مجالنا يحتاج إلى نظام، والقدرة على العمل تحت أي ضغط.

ما النصائح التي تقدمينها لأي فتاة ترغب في العمل بهذا المجال؟

أن تكون جريئة وقوية، وألا تضع نفسها في مواجهة أو منافسة أو مقارنة مع الرجل، فلكل ميزته وصفاته وتخصصه، والرجل سيكون أكثر داعم ومساند، كما أنصح الفتيات المقبلات على العمل الإعلامي بالتركيز على تطوير الذات والإمكانات، والتسلح بالعلم.

ما رياضتك المفضلة التي تتابعينها.. ونجومك المفضلون محلياً وعالمياً؟

رياضتي الأولى هي كرة القدم، أتابعها منذ الصغر، وأتابع الدوريات الكبرى والمباريات، ثم التنس يعجبني الكثير من الرياضيين، لأن كل واحد فيه صفة مختلفة، أسعى لأن أقتدي بهم، مثل النجمة سيرينا ويليامز، وأنس جابر، واللاعب الأسطورة زين الدين زيدان، والسلطان إبراهيموفيتش، وكريستيانو رونالدو.