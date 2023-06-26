إعلان استراتيجية الرياضة 2031 في مؤتمر صحافي اليوم

تعلن الهيئة العامة للرياضة خلال مؤتمر صحافي تعقده اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة الأميرة بفندق جراند حياة في دبي، الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وتنتظر الأوساط الرياضية هذه الخطوة إيذانا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الرياضة الإماراتية في إطار التخطيط الإستراتيجي لمستقبل الرياضة في الدولة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورا كبيرا من مختلف الشخصيات الرياضية.

وذكرت «الهيئة» في بيان صحافي أن وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي سيحضر المؤتمر الصحافي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات وممثلين عن المجالس الرياضية في الدولة.