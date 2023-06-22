إغراءات

يتعرض نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين لإغراءات مالية كبيرة، للاستغناء عن اثنين من نجومه لمصلحة ناديين آخرين، بعدما وافقا على كل الشروط المالية التي طلبها نظير منحهما بطاقتي اللاعبين، إذ يُنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة في الساعات القليلة المقبلة.

مقيم

أبلغت إدارة أحد أندية المحترفين لاعباً أجنبياً، يلعب في النادي ضمن فئة المقيم، بانتهاء عقده مع النادي، وعدم التجديد له، نظراً لعدم ظهوره مع الفريق بالمستوى الفني المطلوب، على الرغم من الفرص الكثيرة التي منحها له مدرب الفريق لإثبات وجوده.

إداري

تساءل مراقبون عن سبب استغناء اتحاد لعبة جماعية بشكل مفاجئ عن مسؤول إداري، تميز طوال فترة عمله السابقة بالكفاءة والجدية والحرص على أداء مهام عمله على أكمل وجه.