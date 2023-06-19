مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2024
أرمينيا - لاتفيا 20:00
فنلندا - سان مارينو 20:00
أوكرانيا - مالطة 20:00
إيرلندا الشمالية - كازاخستان 22:45
سلوفينيا - الدانمارك 22:45
سويسرا - رومانيا 22:45
إسرائيل - أندورا 22:45
إيرلندا - جبل طارق 22:45
إنجلترا - مقدونيا الشمالية 22:45
تركيا - ويلز 22:45
فرنسا - اليونان 22:45
مباريات دولية ودية
جامايكا - الأردن 16:00
إندونيسيا - الأرجنتين 16:30
قطر - نيوزيلندا 20:00
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