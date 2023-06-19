مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

التصفيات المؤهلة ليورو 2024

أرمينيا - لاتفيا 20:00

فنلندا - سان مارينو 20:00

أوكرانيا - مالطة 20:00

إيرلندا الشمالية - كازاخستان 22:45

سلوفينيا - الدانمارك 22:45

سويسرا - رومانيا 22:45

إسرائيل - أندورا 22:45

إيرلندا - جبل طارق 22:45

إنجلترا - مقدونيا الشمالية 22:45

تركيا - ويلز 22:45

فرنسا - اليونان 22:45

مباريات دولية ودية

جامايكا - الأردن 16:00

إندونيسيا - الأرجنتين 16:30

قطر - نيوزيلندا 20:00

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