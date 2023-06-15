مدرب

كشف مسؤول كبير بأحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه، أن ملف تجديد عقد المدرب سيتم حسمه قريباً بشكل نهائي بعدما كان النادي قد تأخر في حسمه بانتظار رد المدرب، وأن النادي أنهى كذلك الترتيبات الخاصة بإقامة المعسكر الخارجي للفريق في إحدى الدول الأوروبية.

شرط

رفضت إدارة أحد الأندية بدوري المحترفين شرطاً تقدم به وكيل أعمال لاعب أجنبي مقيم بالفريق خاصاً بزيادة راتبه الشهري، قبل الموافقة على تجديد عقده، وتمسكت بالراتب الحالي للاعب.

تجميد

جمدت إدارة أحد أندية دوري المحترفين مفاوضاتها التي كانت تجريها مع بعض اللاعبين لعدم توافر السيولة المادية، ووجود مستحقات متأخرة على النادي لأطراف عدة، فيما ينتظر النادي انفراج الأزمة المالية لحسم صفقات الموسم الجديد.