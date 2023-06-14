استقالة

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد أندية المحترفين تقدمت باستقالتها عقب نهاية الموسم، وذلك بعدما رأت أن الفريق لم يقدم المردود المطلوب منه في الموسم المنصرم، ورغبة منها في إفساح المجال لوجوه جديدة تقود النادي في الموسم المقبل.

تذكرة

غادر المدرب الجديد لأحد أندية دوري المحترفين، الذي تم التعاقد معه أخيراً بتذكرة عودة إلى موطنه، وذلك بعد أن شهد ناديه الجديد تغييرات على مستوى الإدارة، وهو ما فتح باب التكهنات حول مستقبله مع الإدارة الجديدة.

تقليص

بدأ أحد أندية دوري المحترفين في تقليص عدد الموظفين في النادي، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة الهيكلة مع التغيرات في قيادة النادي بعودة مجموعة من الحرس القديم.