معسكر

علمت «الإمارات اليوم» أن المعسكر الخارجي السنوي لقضاة الملاعب، من المقرر أن يقام اعتباراً من الشهر المقبل في المغرب أو ألمانيا، بمشاركة الحكام الذين سيديرون مباريات الموسم الكروي المقبل، ويهدف المعسكر إلى تجهيز قضاة الملاعب بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة.

مفاجأة

تلقى لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين مفاجأة غير سارة، عقب مغادرته الدولة، حيث طلبت إدارة النادي منه البحث عن فرصة للانتقال إلى فريق آخر، بعدما كانت اتفقت معه على استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

استدعاء

اضطر مدير فني لأحد المنتخبات الوطنية في لعبة جماعية إلى الاستعانة بعناصر شابة بعد تغيب العناصر الأساسية التي وجهت لها الدعوة للانتظام في التجمع الأول للمنتخب الأول الذي يستعد لاستحقاقات مهمة نهاية العام الجاري.