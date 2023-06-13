مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دورة تولون الودية

اليابان - ساحل العاج 16:00

بنما - المغرب 19:30

الدوري الأرجنتيني

كولون - إستوديانتس لابلاتا 01:00

ديفينسا خوستيكا- بيلجرانو 01:00

الدوري الجزائري

أمل الأربعاء - اتحاد الجزائر 20:00

نجم مقرة - القسنطيني 20:00

شباب بلوزداد - جمعية أولمبي الشلف 20:00

مولودية وهران - مولودية البيض 20:00

اتحاد بسكرة - اتحاد خنشلة 20:00

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل 20:00

مولودية الجزائر - هلال شلغوم العيد 20:00

وفاق سطيف - نادي بارادو 20:00

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