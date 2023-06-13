مباريات اليوم
دورة تولون الودية
اليابان - ساحل العاج 16:00
بنما - المغرب 19:30
الدوري الأرجنتيني
كولون - إستوديانتس لابلاتا 01:00
ديفينسا خوستيكا- بيلجرانو 01:00
الدوري الجزائري
أمل الأربعاء - اتحاد الجزائر 20:00
نجم مقرة - القسنطيني 20:00
شباب بلوزداد - جمعية أولمبي الشلف 20:00
مولودية وهران - مولودية البيض 20:00
اتحاد بسكرة - اتحاد خنشلة 20:00
شبيبة الساورة - شبيبة القبائل 20:00
مولودية الجزائر - هلال شلغوم العيد 20:00
وفاق سطيف - نادي بارادو 20:00
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