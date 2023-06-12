مفاوضات

كشف مسؤول بارز بأحد أندية المحترفين لمقربين منه، أن النادي دخل في مفاوضات جادة مع اثنين من اللاعبين الأجانب اللذين وصفهما بأنهما من العيار الثقيل، تمهيداً لضمهما إلى الفريق، وذلك وفقاً للاحتياجات الفنية التي حددها مدرب الفريق.

مسفر

طالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي اتحاد الكرة بالتعاقد مع المدرب الوطني عبدالله مسفر، لشغل منصب فني في الاتحاد للاستفادة من الكوادر الفنية الوطنية، خصوصاً أن مسفر قاد أخيراً فريق حتا إلى الصعود إلى دوري المحترفين.

إعلام

قال لاعب بأحد أندية المحترفين إن المركز الإعلامي للنادي أسهم في تطوير قدراته على التعامل مع وسائل الإعلام خلال المقابلات المختلفة، منوهاً بالدعم والتوجيه الذي حظي به من المركز.