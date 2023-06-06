مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري المصري

الداخلية - حرس الحدود 20:00

فاركو - بيراميدز 20:00

فيوتشر - إنبي 22:30

الدوري الجزائري

اتحاد الجزائر - اتحاد بسكرة 19:30

الرياضي القسنطيني - أمل الأربعاء 19:30

مولودية البيض - شباب بلوزداد 19:30

شبيبة القبائل - مولودية الجزائر 19:30

هلال شلغوم العيد - وفاق رياضي 19:30

نادي بارادو - مولودية وهران 19:30

الدوري التونسي

اتحاد تطاوين - الإفريقي 19:30

درع المئوية الأردني

الفيصلي - الوحدات 21:00

دورة تولون الدولية تحت 16

قطر - أستراليا 16:00

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