مباريات اليوم
الدوري المصري
الداخلية - حرس الحدود 20:00
فاركو - بيراميدز 20:00
فيوتشر - إنبي 22:30
الدوري الجزائري
اتحاد الجزائر - اتحاد بسكرة 19:30
الرياضي القسنطيني - أمل الأربعاء 19:30
مولودية البيض - شباب بلوزداد 19:30
شبيبة القبائل - مولودية الجزائر 19:30
هلال شلغوم العيد - وفاق رياضي 19:30
نادي بارادو - مولودية وهران 19:30
الدوري التونسي
اتحاد تطاوين - الإفريقي 19:30
درع المئوية الأردني
الفيصلي - الوحدات 21:00
دورة تولون الدولية تحت 16
قطر - أستراليا 16:00
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