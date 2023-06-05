منصور بن محمد يتوّج أبطال كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الأندية الفائزة في منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي اختتمت أمس وأقيمت على مدار يومين في نادي شباب الأهلي بدبي، وشهدت نزالات قوية وحضوراً جماهيرياً غفيراً.

وجرت مراسم تتويج الفائزين باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي الفريق محمد أحمد المري، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد الظاهري، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي اللواء طلال أحمد الشنقيطي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف البطران، والأمين العام لاتحاد الجوجيتسو فهد علي، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

ونجح نادي العين في تحقيق في الفوز بلقب فئة الناشئين (تحت 16 عاماً)، متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الوصيف، ونادي الجزيرة الذي حلّ ثالثاً، وأحرز العين أيضاً اللقب في فئة الأشبال (تحت 14 عاماً) متفوقاً على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حلّ وصيفاً، وبني ياس في المركز الثالث. ونجح نادي بني ياس في تحقيق لقب فئة الشباب (تحت 18 عاماً) متفوقاً على العين والوحدة، كما حقق المركز الثالث في فئة الأشبال تحت 14 عاماً، والمركز الأول في فئة تحت 18، والمركز الثاني في فئة الكبار. ونجح أبطال نادي الوحدة في تحقيق لقب فئة الكبار متفوقين على ناديي بني ياس والعين اللذين حلّا في المركز الثاني والثالث توالياً. وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد الظاهري: «تواصل بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تطورها عاماً بعد عام، وتعتبر النسخة الحالية أنجح النسخ على الإطلاق خصوصاً مع انضمام فئة الأشبال تحت 14 عاماً إلى المنافسات، وتقديمها لأداء بطولي يبشرنا بجيل واعد من الأبطال، يمضي بثبات لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة على ساحة الجوجيتسو العالمية».

وتابع الظاهري:«تواكب إضافة فئة الأشبال لمنافسات البطولة رؤية الاتحاد وخططه في استكشاف المواهب وتسليط الضوء عليها في المراحل السنية المبكرة» . وأضاف: «تعتبر مثل هذه البطولات القاعدة الراسخة التي ينطلق منها أبناء الدولة نحو العالمية، ويعززون فرصهم في الالتحاق بالمنتخب الوطني والمنافسة على أعلى المستويات، ونحن على يقين بأننا سنحصد ثمار هذا الاستثمار في الأجيال الناشئة في الأعوام القليلة القادمة».

وأشاد رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي الفريق محمد أحمد المري، بالتنظيم الرائع لهذه البطولة التي تمثل مناسبة غالية لكل الرياضيين، مثمناً جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو وكل المساهمين في إنجاح الحدث، ومشيداً بأداء اللاعبين المميز في الفئات المختلفة. وأكد أن هؤلاء اللاعبين هم مستقبل جوجيتسو الإمارات.

وأضاف: «نولي في نادي شباب الأهلي دبي اهتماماً كبيراً لرياضة الجوجيتسو، ونركز على البناء من القاعدة، وحالياً لدينا فريق مميز رغم عدم تأهلنا للنهائيات ولكني أستطيع القول بأننا سنكون ضمن الأربعة أندية المتصدرة في جوجيتسو الإمارات في المستقبل القريب».