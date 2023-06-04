944 هدفاً صنعت إنجاز «خماسية يد الشارقة» في موسم 2022-2023

سطّر فريق اليد في نادي الشارقة موسماً استثنائياً على صعيد مسابقات مرحلة الرجال، الذي أسدل الستار عنه الأسبوع الماضي، بعد أن حقق «الملك» إنجازاً غير مسبوق، وحصده لـ«خماسية» الموسم، بالتتويج بألقاب «كأس السوبر الإماراتي» و«كأس الإمارات» و«كأس نائب رئيس الدولة» و«دوري اليد»، وآخرها «كأس رئيس الدولة»، في موسم أكد خلاله الشارقة تفوقه ليس على صعيد حصد البطولات فحسب، بل امتلاكه لعناصر نوعية من المواطنين والمحترفين العرب والمقيمين أسهموا مجتمعين في تسجيل 944 هدفاً على مدار الموسم، بفارق 191 هدفاً عن أقرب منافسيهم شباب الأهلي صاحب 753 هدفاً حققها «فرسان دبي» على مدار 28 مباراة.

ورغم الغزارة الهجومية للاعبي الشارقة، التي قادت فريقهم لانتزاع الفوز في 29 من أصل 31 مباراة خاضها «الملك» على مدار المسابقات الخمسة للموسم، واعتلاء قامة الأقوى هجومياً بمعدل تهديفي بلغ 30.45 هدفاً في المباراة الواحدة، إلا أن الخطوط الدفاعية لم تكن بذات النجاعة والجودة الهجومية، بعد أن كشفت الإحصاءات الرسمية عن تألق دفاعات شباب الأهلي واعتلاء قائمة «الأصلب دفاعياً» بمعدل 24.5 هدفاً في المباراة، مقابل معدل 24.8 هدفاً في المباراة تلقتها شباك «الملك».

ودفع الشارقة ضريبة ضغط الاستحقاقات الخارجية لهذا الموسم، سواء التزام لاعبيه مع المنتخب، أو في المشاركات الخارجية، التي قادت الفريق إلى رقم سلبي محلياً، رغم إنجاز «الخماسية»، بتجرعه في ديسمبر الماضي الخسارة الأولى له في مباريات الدوري منذ 1469 يوماً (أربع سنوات وسبعة أيام) بتعثره أمام شباب الأهلي بفارق هدف وبنتيجة (23-24) في لقاء جمعهما في افتتاح الدور التمهيدي للبطولة.

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