تونس تستضيف المحطة الثالثة من كأس رئيس الدولة للخيول العربية

يشهد مضمار قصر السعيد في تونس غدا افتتاحية الجولات العربية والمحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين التي تواصل مسيرتها وحضورها القوي في المضامير العالمية والعربية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لترسيخ نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

ويشهد السباق الذي يقام ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية مشاركة 16 خيلا تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس، وذلك للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وسط مشاركة أفضل الخيول من الوطن العربي.

وتضم القائمة المشاركة مجموعة مميزة من الخيول هي: (خدام بطل النسخة الماضية، وعراق، وازمير، واتلال، واستمارة، وجازم، وقيصر دو فالجاس، وليمون الخيل، وكنان، ولخضر، ولاس فيغاس، وليث الفجر، وفورسين، ومنجز البيبان، وماسينيسا، وموسان).

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «تحظى محطة تونس بأهمية كبيرة ومكانة مميزة في أجندة سباقاتنا للنسخة 30، وتحفل مسيرتها بنخبة مرابط الخيل وجودة الإنتاج، كما تتمتع بقاعدة كبيرة من ملاك ومربي الخيل العربي، ونحن حريصون على مواصلة أهداف ورسالة الكأس الغالية لأسرة الخيل العربي بجميع دول العالم، إيمانا بمساعي الحفاظ على إرثنا العريق ودعم مسيرة تقدمه في كافة المضامير».

وأضاف: «نولي أهمية كبيرة لتعزيز مسيرة نجاحات سباقات الكأس الغالية في كافة المضامير العالمية والعربية المعتمدة بأجندتها في كل عام، وترسيخ رسالة الحدث ومفاهيمه لكافة ملاك ومربي الخيل في العالم، بما يتماشى مع دعم القيادة الرشيدة لهذا الموروث الأصيل الذي يشكل ركنا مهما من تراث الإمارات العريق».