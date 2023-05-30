تصريحات

استغرب مراقبون ابتعاد مسؤولي شركة كرة القدم في أحد أندية دوري المحترفين بشكل مفاجئ عن التصريحات الإعلامية، خصوصاً على صعيد حسم استمرار المدرب مع الفريق من عدمه، وكذلك الاستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب.

تردد

لم يحسم اللاعب الأجنبي مصيره رسمياً في البقاء مع فريقه أو قبول العرض الأوروبي الرسمي الذي وصله في منتصف الموسم الحالي، علماً بأن العرض لا يزال سارياً، وينتظر النادي الأوروبي الرد النهائي.

عرض

ذكرت صحيفة «فوتبول نيوز فرانس» الفرنسية أن اللاعب البرازيلي رافائيل راتاو، لديه عرض من أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين الذي ينافس نادي إيندهوفن الهولندي على كسب خدمات لاعب تولوز الفرنسي في فترة الانتقالات المقبلة.