«عمومية» في اتحاد الكرة لتعديل نصوص الانتخابات

تعقد عند الساعة الـ11 من صباح اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، الجمعية العمومية غير العادية لتعديل النصوص الخاصة بالإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات ومتطلباتها.

ويأتي الاجتماع تحضيراً للجمعية العمومية المرتقبة الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة، بعد استقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، من رئاسة اتحاد الكرة قبل إكمال دورة المجلس الحالي، التي تنتهي في 2024، وذلك بعد تعيينه نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، فيما توقع عضو اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم سابقاً، المستشار عبدالله القاضي، أن تقوم الجمعية العمومية خلال اجتماعها المرتقب اليوم، بتغيير بعض البنود القانونية في اللائحة الخاصة بالانتخابات، وفقاً لمقترح قدمه مجلس إدارة الاتحاد في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنه لا يعلم ما البنود المدرجة في جدول اجتماع الجمعية العمومية حتى تقوم بتغييرها.

وقال عبدالله القاضي لـ«الإمارات اليوم»: «كان يتم في السابق انتخاب رئيس الاتحاد بالنظام الانتخابي المباشر، ثم تم تعديل اللائحة إلى النظام الانتخابي من خلال القائمة الموحدة».

وأضاف القاضي: «من الممكن أن يتضمن المقترح المقدم من مجلس الإدارة للجمعية العمومية، تغيير بعض البنود المتعلقة باستقالة رئيس الاتحاد، وكذلك استقالات الأعضاء، وكما تابع الجميع، فإن مجلس إدارة الاتحاد اجتمع عقب استقالة رئيس الاتحاد، وقرر الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الإدارة، وهذا حقه القانوني، على الرغم من أن مجلس الإدارة الحالي مدته الانتخابية تنتهي في يناير 2024».

وتابع «وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، فإن مجلس الإدارة الحالي يواصل مهامه بشكل طبيعي في تسيير مهام الاتحاد إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة لانتخاب مجلس إدارة جديد، لذلك فإنه طالما قام مجلس الإدارة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تقديم الاتحاد استقالته، وتشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الاتحاد».

وأشار عبدالله القاضي إلى أنه لا يؤيد النظام الحالي لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد، وهو نظام اللائحة الموحدة، مؤكداً أنه في السابق كان يتم تطبيق النظام الانتخابي المباشر، بحيث تقوم الأندية بتقديم مرشحيها، وتقوم الجمعية العمومية بكل شفافية بانتخاب الأعضاء، بالإضافة إلى انتخاب رئيس الاتحاد.