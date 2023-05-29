برونكهورست

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الهولندي برونكهورست تلقى عرضاً من أحد أندية المحترفين، ليتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل، إذ تتفاوض إدارة النادي مع المدرب على الشروط الخاصة بالعقد بينما تفاضل بينه وبين مدرب آخر سبق له العمل في الإمارات.

مفاوضات

دخل مسؤول في شركة كرة القدم بأحد أندية المحترفين في مفاوضات مع اللاعب الأجنبي الكبير بالفريق لتمديد عقده، فيما اشترط اللاعب تمديده لموسمين بدلاً من موسم واحد، وزيادة راتبه الشهري.

ميداليات

كان لافتاً غياب عدد من لاعبي فريق العين، الذين شاركوا أساسيين عن مشهد التتويج بالميداليات الفضية عقب الخسارة أمام الشارقة في المباراة الختامية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أول من أمس.