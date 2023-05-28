ختام بطولة التحدي للجوجيتسو وسط حضور جماهيري لافت

اختتمت اليوم منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في مبادلة أرينا وسط حضورٍ جماهيري كبير من جموع الأسر والعائلات الذين توافدوا من مختلف إمارات الدولة لمؤازرة أبنائهم وتشجيعهم على الفوز.

وحضر منافسات اليوم كلٌ من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعبد الله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من المسؤولين.

وفي ختام منافسات اليوم الثالث للبطولة، حصد الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، وحل العين في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى الجزيرة. وشهدت منافسات اليوم الثالث من المهرجان التي تم تخصيصها لفئات البراعم والأشبال والناشئين من الفتيان تألقا كبيرا للاعبين الذين ألهبوا حماس الجماهير العريضة في المدرجات.