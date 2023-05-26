شكوك حول بقاء علي مدن مع عجمان

يحيط الغموض بموقف اللاعب البحريني علي مدن، في البقاء مع عجمان في الموسم المقبل، بعدما دخل نادٍ محلي على خط التفاوض مع الرفاع البحريني، الذي يمتلك بطاقة اللاعب للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة نادي عجمان أرسلت منذ فترة طلباً لنادي الرفاع، يطلب تمديد إعارة اللاعب علي مدن موسماً آخر، لكن الأخير لم يرد على الطلب بالموافقة من عدمها، لاسيما أن نادياً آخر في دوري أدنوك للمحترفين يطلب خدمات اللاعب.

وأوضح المصدر أن إدارة نادي عجمان بدأت البحث عن حلول بديلة للاعبين أجانب أو مقيمين في الدوري الإماراتي، للّعب في مركز الجناح الأيمن من أندية أخرى تحسباً لرحيل مدن.

وأضاف أن محاولات إدارة النادي متواصلة للبحث عن مدرب جديد خلفاً للصربي غوران، الذي رحل رسمياً عن البرتقالي لتدريب نادي النصر، إذ تدور المفاوضات مع مدرب كان يعمل في دوري المحترفين، ويتولى حالياً تدريب أحد الأندية السعودية وينتهي عقده معه في نهاية الموسم الحالي.

ورغم موافقة المدرب على تولي تدريب عجمان، إلا أن الأمور المالية مازالت عالقة بين الجانبين، لطلب المدرب مبلغاً كبيراً تحفظ عليه مسؤولو البرتقالي.

واتخذت إدارة نادي عجمان قراراً بإسناد مهمة تدريب الفريق إلى مدرب سبق له العمل في الدوري الإماراتي، دون المخاطرة بالتعاقد مع مدرب آخر، يفتقد خبرات وأجواء المسابقات المحلية.