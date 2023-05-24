لورنسي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب البطائح، المهاجم البرازيلي لورنسي دو، وافق بشكل مبدئي على الانضمام إلى فريق محترف من أندية الإمارات الشمالية، بانتظار إتمام بعض الترتيبات الضرورية.

عرض

قدم نادٍ يلعب في الدرجة الأولى عرضاً مغرياً لمدرب أجنبي سبق له اللعب في الدوري الإيطالي لتسلم الفريق وتدريبه في الموسم المقبل، لكن المدرب طلب وقتاً كافياً لاتخاذ القرار، رغم العرض الجيد المقدم له.

استغناء

يفكر أحد أندية دوري المحترفين في الاستغناء عن خدمات نجم كبير انضم إلى صفوفه في بداية الموسم، بعدما لم يقدم المردود المتوقع منه خلال الموسم الحالي.