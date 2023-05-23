جوائز بطولة دبي الدولية للشطرنج 190 ألف درهم

كشف نادي دبي للشطرنج والثقافة عن اكتمال استعداداته لتنظيم بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الـ23 التي تنطلق السبت المقبل، وتستمر حتى الرابع من يونيو، بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 47 دولة. جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، خالد الفلاسي في مؤتمر صحافي حضره الأمين العام للنادي سعيد يوسف، ورئيس الجهاز الفني ومدير البطولة عثمان موسى، والمنسق العام للبطولة محمد الحسيني.

وأشاد الفلاسي في مستهل حديثه بالدور الرائد الذي يلعبه مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، في خلق فرص التميز والتفوق أمام النادي بالدعم والرعاية، ليضع هذا الدعم نادي دبي للشطرنج والرياضة عموماً في موقع مميز في خارطة الرياضة العالمية.

وقال للصحافيين: «إن البطولة شهدت تطورات كثيرة، على صعيد اللاعبين المشاركين من أصحاب الألقاب الدولية، والمصنفين، وعدد الدول المشاركة، مع زيادة القيمة الإجمالية لمكافآت البطولة التي ستصل هذا العام إلى 52 ألف دولار (نحو 190 ألف درهم إماراتي)».

وأضاف: «كلّفنا الجهاز الفني في النادي بالعمل على تطوير البطولة وطرح أفكار جديدة من شأنها تطوير المستويات الفنية، ورفع التصنيف الدولي للاعبينا المشاركين، ومنحهم فرصة للاحتكاك بلاعبين من مختلف دول العالم، ولدينا خطة نمشي فيها بطريقة جيدة للوصول بعدد اللاعبين المميزين والموهوبين في النادي إلى 300 لاعب ولاعبة، يملكون القدرة على المنافسة في البطولات الدولية».

من جانبه قال عثمان موسى إن نسخة هذا العام ستشهد للمرة الأولى تقسيم البطولة إلى فئتين وفق التصنيف الدولي للاعبين، إذ تضم الفئة الأولى الأساتذة المصنفين أكثر من 2200، والفئة المفتوحة للمصنفين دون 2200، ما يجعل التنافس متقارباً بين جميع لاعبي الفئة الواحدة ويرفع المعدل التصنيفي للفئة ويمنح فرصة أكبر للاعبين الطامحين للحصول على ألقاب دولية في فئة الأساتذة.

وأضاف أن هناك 109 لاعبين ولاعبات من حملة الألقاب الدولة سيشاركون، يتقدمهم 52 أستاذاً دولياً كبيراً، و19 أستاذاً دولياً و11 أستاذ اتحاد دولي، إضافة إلى ثلاث لاعبات يحملن لقب أستاذة دولية كبيرة ومثيلاتهن يحملن لقب أستاذة دولية.

وشدد سعيد يوسف على أن مشاركة 47 دولة من جميع قارات العالم، دليل على السمعة القوية التي تحظى بها البطولة على مدى السنوات الطويلة، إذ تعد محطة قوية في مسيرة العديد من اللاعبين حول العالم والمواهب الواعدة الذين أصبحوا أبطالاً لدولهم والقارات والعالم، وهذا ما شهدته النسخ السابقة من البطولة.

وقال: «ستكون الهند في صدارة أكثر الدول مشاركة في هذه النسخة بـ26 لاعباً في الفئتين، تليها الإمارات بـ21 لاعباً، ثم مصر وروسيا بتسعة لاعبين».