الشارقة يتأهل لنهائي ثالث مع العين في موسم واحد

تأهل فريق الشارقة للقاء نظيره العين في نهائي كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» رغم تعادله مع الجزيرة 2-2 في مباراة دراماتيكية في لقاء الإياب في نهائي البطولة الذي أقيم أمس على استاد الشارقة، مستفيداً من فوزه في لقاء الذهاب بهدف نظيف سجّله المهاجم عثمان كامارا، علماً بأن المباراة النهائية ستقام في 27 من الشهر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، وهي المرة الثانية التي يتأهل فيها الشارقة إلى المباراة النهائية في هذه البطولة.

وتعد المرة الثالثة هذا الموسم التي يلتقي فيها الشارقة مع العين في مباراة نهائية، بعدما التقيا مؤخراً في نهائي كأس السوبر وانتهى بفوز الشارقة وحصده لقب البطولة، وكذلك نهائي كأس رئيس الدولة، وانتهى أيضاً بفوز الشارقة.

وشهدت المباراة حالات توتر بين لاعبي الفريقين، وكذلك إخراج حكم اللقاء البطاقة الحمراء لمدرب الشارقة الروماني كوزمين «70».

ورغم تقدّم الجزيرة بهدف السبق في المباراة عن طريق المهاجم علي مبخوت «22» من تسديدة مباغتة من هجمة سريعة للجزيرة، فإن الشارقة عاد وقلب الطاولة على الجزيرة قبل نهاية الشوط الأول، وسجل هدفين سريعين أحدهما سجله لاعب الجزيرة مامادو كوليبالي بالخطأ في مرماه «46»، وأضاف البرازيلي لوان بيريرا الهدف الثاني للشارقة «48» بعدما استعان حكم المباراة يحيى الملا بتقنية الحكم الفيديو (الفار) في احتساب الهدف، فيما نجح اللاعب البديل في الجزيرة البرازيلي برونو دي أوليفيرا «76» في تسجيل هدف التعادل.

الشوط الأول جاء سريعاً واتسم بالجدية والإثارة من الطرفين، وحاول كل طرف السيطرة على مجريات اللعب والتفوق، وبدا الجزيرة في هذا الشوط الأكثر تنظيماً واستحواذاً على الكرة، وترجم ذلك بتسجيل هدف التقدم في المباراة.

وشهد الشوط الثاني مزيداً من القوة والإثارة بين الطرفين اللذين سعيا للتفوق وحصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية، قبل أن يحسم الشارقة اللقاء لمصلحته.

وافتقد الشارقة في هذه المباراة عناصر مؤثرة في صفوفه، أبرزهم المهاجم الإسباني باكو ألكاسير والبرازيلي كايو لوكاس، ومهاجم الرأس الأخضر جورج دجانيني، وفي المقابل افتقد الجزيرة عناصر أساسية بينهم خلفان مبارك.