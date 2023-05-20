فريق الحمرية يحرز لقب بطولة الإمارات للتجديف الحديث

تُوج فريق الحمرية للتجديف اليوم بلقب بطولة الإمارات للتجديف الحديث، خلال الجولة السادسة والختامية التي احتضنها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وعلى غرار الجولات الخمس الماضية، تصدر فريق الحمرية الجولة السادسة، حيث أحرز فيها 7 كؤوس و24 ميدالية ملونة ( 8 ذهبيات، 8 فضيات، 8 برونزيات).وكانت الكؤوس السبعة، في فئة الرجال، ورجال تحت 23 سنة، وناشئين أقل من 16 سنة، وناشئين تحت 18 سنة، ثم ناشئات أقل من 18 سنة، بالإضافة لكأسي المجموع العام والجولة الختامية.