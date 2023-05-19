عبدالغفار: 3 ركائز رئيسة لتعزيز مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية

أقامت الهيئة العامة للرياضة بمقرها في دبي، أمس، احتفالية تكريماً للشركاء والداعمين للفعالية الرياضية المجتمعية، التي تنظمها الهيئة، وذلك تقديراً للدور الذي يقومون به لتطوير الرياضة الإماراتية والارتقاء بها، وذلك بحضور الأمين العامة للهيئة سعيد عبدالغفار، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة، ومدير إدارة الرياضة المجتمعية في الهيئة أحمد العبدولي.

وكرّمت الهيئة عدداً من الجهات والاتحادات والأندية الرياضية والمؤسسات الإعلامية، بينهم اللجنة الأولمبية الوطنية ووكالة أنباء الإمارات ومؤسسة دبي للإعلام وصحيفة «الإمارات اليوم».

وأكد الأمين العام للهيئة سعيد عبدالغفار، أن الهيئة تعمل على ترسيخ معايير جديدة ومتطورة للرياضة الإماراتية، من خلال منظومة عمل قائمة على ثلاث ركائز رئيسة، هي «الحوكمة والشراكة والإنجاز»، ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات وحضورها المميز على خريطة الرياضة الإقليمية والعالمية.

وقال عبدالغفار خلال الحفل: «يسعدني أن أرحب بكم في إطار حفل تكريم الشركاء والداعمين للفعاليات الرياضية التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة، على حضوركم وتشريفكم لنا في هذا الحفل الذي نهدف من خلاله إلى تعزيز الشراكة، وتوطيد أطر التعاون».

وأضاف: «الهيئة تضع ضمن أولوياتها تكامل الجهود بين المؤسسات الرياضية الوطنية ومختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تبادل الخبرات، وتمكين الكوادر الوطنية، وتحقيق التنمية المنشودة، وتحسين أداء الرياضيين والإداريين».