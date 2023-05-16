الجنيبي: دوري أدنوك للمحترفين سجل أعلى حضور جماهيري

أكد رئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي أن النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين سجلت أعلى حضور جماهيري مقارنة بالنسخ السابقة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «رصدنا حضوراً جماهيرياً غير مسبوق لنسخة هذا الموسم من الدوري، وفي غضون الأيام المقبلة سنعلن عن تفاصيل الحضور الجماهيري، ولكن ما أستطيع قوله إن النسخة الحالية هي الأبرز جماهيرياً».

وأضاف: «النجاح الذي حققه الدوري هذا الموسم، لم تكن الرابطة مصدره فقط، إذ لدينا شركاء قدموا عملاً كبيراً معنا وفي مقدمهم الأندية والرعاة والشركاء الدائمون معنا، والإعلام، الكل قام بدوره على الوجه الأكمل لنحقق ما وصلنا إليه، لكننا ما زلنا نطمح لما هو أفضل ونعمل من أجله، كل ما يهمنا كمسؤولين في الرابطة هو أن يكون دوري أدنوك مواكباً للنهضة التي تعيشها الدولة في كافة المجالات، ونريد أن تكون كرة القدم جزءاً من هذا التطور».

وعن تأثير زيادة عدد اللاعبين الأجانب في ارتفاع المستوى الفني لبطولة الدوري، قال الجنيبي: «قمنا بهذه الخطوة الاستباقية من خلال مخرجات الندوات الفنية التي قمنا بها في آخر عامين، وقررنا زيادة عدد الأجانب لمساعدة أنديتنا على التحضير الكافي للبطولات الآسيوية سعياً إلى تحقيق أفضل النتائج، بما ينعكس أيضاً على المستوى الفني للمسابقات المحلية، ونحن على قناعة بأن أي تجربة جديدة لديها إيجابيات وسلبيات شأنها شأن أي التجارب الأخرى، وهذا الملف ستقوم اللجنة الفنية بدراسة إفرازاته على الكرة الإماراتية بشكل عام، سعياً إلى تصحيح المسار أولاً بأول لتكون كل القرارات في مصلحة المنظومة الكاملة للعب وبما يخدم المنتخب الوطني أيضاً».

وحول الموعد المقترح للنسخة الجديدة لبطولة الدوري، قال رئيس رابطة المحترفين: «إن الموعد المقترح سيكون في أغسطس المقبل، ونعمل قبل فترة على وضع التصور الكامل للدوري في الموسم الجديد، خصوصاً مع الارتباطات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا وأنديتنا في دوري أبطال آسيا وبطولة الأندية، ونحن حريصون على الانتهاء من وضع هذا التصور في أسرع وقت ممكن ليتمكن الجميع من التحضير مبكراً».

وعن تقييمه لتجربة الحكم الأجنبي ونجاحه في تقليل الضغوط على قضاة الملاعب المواطنين، قال: «الحكم المواطن سيبقى دائماً هو محور الاهتمام والتطوير، فنحن على قناعة بأن الحكم المواطن هو الأساس، ويجب ألا نهمل تطويره، وأن يكون دعمه أساسياً كجزء من تطوير اللعبة».

وأكمل: «عدد الحكام الأجانب الذين تمت الاستعانة بهم لم يكن كبيراً، لكن حتى عند وجودهم فقد استفاد منهم القضاة المواطنون، والأمر نفسه ينطبق على اللاعبين، فوجود الحكم الأجنبي أفاد الجميع، وكما أن هناك لاعباً ومدرباً أجنبياً فقد كان هنا حكم أجنبي، لكن مهما كانت قناعتنا بالتجربة، فإنها أيضاً ستخضع للدراسة والتقييم من قبل المعنيين».

عبدالله الجنيبي:

• «الموعد المقترح للموسم الجديد في أغسطس المقبل.. لدينا التصور الكامل».

• «نحن على قناعة بأن الحكم المواطن هو الأساس ويجب ألا نهمل تطويره».