"راج المارد" و"نورمانديا" أبطال كأس الوثبة في البرازيل

سجلت سباقات كأسي "الوثبة ستاليونز"، التي أقيمت أمس بمضمار "سيداد جارديم" العشبي في نادي "الجوكي كلوب" في ساو باولو بالبرازيل، نجاحاً منقطع النظير من ناحية الحضور الجماهيري الكبير، أو من ناحية نوعية الخيول الأبطال التي شاركت في السباقين. وأسفرت نتائج السباق الأول على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" للجائزة الكبرى للأمهار، لمسافة 1300 متر على العشب والبالغ جائزته 5000 دولار اميركي، بمشاركة 7 أمهار في سن ثلاث سنوات فما فوق، عن فوز "في جي راج المارد" لجوس كارلوس جيمراش، بإشراف ثياجو هيدار، وقيادة الفارسة جين الفيس، وحل في المركز الثاني "كلابتون" بقيادة إيدفالدو سيلفا، فيما جاء في المركز الثالث "مهاتما راش" بقيادة جيفسلون بيسبو.

وحصدت المهرة "نورمانديا راش" لاجروبيكيوريا دو شابا، بإشراف لوكاس كوينتانا، وقيادة مايكل سيلفا، لقب السباق الثاني لمسافة 1300 متر على كأس "الوثبة ستاليونز" للمهرات للجائزة الكبرى البالغة 5000 دولار اميركي.