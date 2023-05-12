راشد بن حميد يلتقي منتسبي اتحاد الكرة ويشكرهم على جهودهم

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم منتسبي اتحاد الإمارات لكرة القدم من مديري إدارات ورؤساء أقسام وموظفين، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة. وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بكافة الجهود التي بذلها منتسبو الاتحاد خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في تطور العمل الإداري والارتقاء به للأفضل، مشيداً كذلك بدور الأمانة العامة، خاصة في مسألة التنظيم الإداري ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، إلى جانب العلاقات الوطيدة مع مختلف الاتحادات الإقليمية والقارية والعالمية.

بدوره تقدم محمد عبدالله هزام الأمين العام للاتحاد بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على جهوده الكبيرة لخدمة كرة القدم الإماراتية، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة والنهوض بالرياضة الإماراتية.