«حظوظ قوية» للمنتخب في الدور الأول لـ«كأس آسيا»

سحبت، أمس، في «دار أوبرا كتارا» بالدوحة، قرعة نهائيات كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين بمشاركة 24 منتخباً، إذ أوقعت القرعة المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات إيران وهونغ كونغ وفلسطين.

وكانت القرعة قد قسمت المنتخبات إلى أربعة مستويات، وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير، ضم الأول منتخبات: قطر، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا والسعودية، فيما جمع المستوى الثاني: الإمارات، العراق، عُمان، أوزبكستان، الصين، والأردن، وضم الثالث: البحرين، سورية، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان ولبنان، والمستوى الرابع: الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، الصين وإندونيسيا.

وأسفرت القرعة عن ست مجموعات، تحتوي كل مجموعة على أربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحبا المركزين الأول والثاني، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

من جهته، قال المدرب الوطني عبدالمجيد النمر، لـ«الإمارات اليوم»: «قياساً بمنتخبات هذه المجموعة، فإنه يفترض أن تكون حظوظ المنتخب قوية في المنافسة، لكن الأمر يحتاج إلى الاستعداد الجيد من الجوانب كافة، خصوصاً أن المنتخب لا يمر حالياً بفترة جيدة في مشواره الذي يشهد تراجعاً مخيفاً».

وشدد النمر على أهمية «إعادة النظر في أمور كثيرة تتعلق بالمنتخب، حتى يتمكن من استرجاع صورته السابقة، لاسيما أن الإمكانات موجودة وكل شيء متوافر، لكنه يحتاج إلى التخطيط الصحيح والتعامل الجيد مع الأمور وعدم الاستهانة بأي منتخب من منتخبات هذه المجموعة».

وفقاً للقرعة، فقد ضمت المجموعة الأولى منتخبات: قطر والصين وطاجيكستان ولبنان، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من: أستراليا وأوزباكستان والهند وسورية، في حين ضمت المجموعة الرابعة كلاً من: اليابان والعراق وإندونيسيا وفيتنام، فيما ضمت المجموعة الخامسة منتخبات: كوريا الجنوبية والأردن وماليزيا والبحرين، والسادسة ضمت: السعودية وسلطنة عُمان وتايلاند وقيرغيزستان.

وأكمل النمر: «الفترة السابقة لم تشهد استقراراً في المنتخب، سواء على صعيد الجهاز الفني أو اللاعبين، ويجب أن تشمل عملية الاستدعاء للمنتخب اللاعبين المؤثرين مع فرقهم».

وشدد النمر على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة استدعاء اللاعبين الجاهزين للمنتخب دون النظر إلى الأسماء، وإنما فقط للاعب الذي يستحق الوجود مع المنتخب.

يذكر أن المنتخب الوطني تأهل إلى النهائيات بعدما تصدره المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في ست مباريات مقابل خسارتين، وسجل 23 هدفاً، واستقبلت شباكه سبعة أهداف، وذلك ضمن المجموعة السابعة التي ضمت إلى جانبه منتخبات: فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

وينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة قيام اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات الوطنية بالإعلان عن خارطة طريق كاملة لبرنامج إعداد المنتخب للاستحقاق الآسيوي المرتقب، انطلاقاً من حرص الاتحاد على توفير كل المتطلبات التي تمكن المنتخب من التجهيز الجيد لنهائيات كأس آسيا من الجوانب كافة الفنية والإدارية واللوجستية، بجانب أنه يتوقع أن يقوم اتحاد الكرة بإحداث تغييرات جديدة في منظومة المنتخب، خصوصاً على صعيد التعاقد مع جهاز فني جديد خلفاً للجهاز الفني الحالي، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، الذي ينتهي عقده مع اتحاد الكرة يوليو المقبل، بما يلبي آمال وطموحات الشارع الرياضي الإماراتي في رؤية المنتخب بشكل جديد يمكنه من الظهور المشرف، والمنافسة القوية في كل الاستحقاقات الخارجية المرتقبة، في مقدمتها كأس آسيا 2023.