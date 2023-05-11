نادي العين ينعى ناصر الشامسي أول مدرب للفريق

شارك نادي العين جماهيره ومنتسبيه التعازي في وفاة اللواء/م. ناصر ضاعن الشامسي الذي وافته المنية صباح اليوم. وتقدم نادي العين من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى.

وكان الراحل ناصر الشامسي أول من تولى تدريب فريق كرة القدم في عام التأسيس سنة 1968، وهو الذي كان أحد مؤسسي النادي. وكان الراحل يمتاز بشخصية رياضية، وهو ما أهله لشغل المنصب، إذ كان وقتها يتولى منصب أول رئيس لاتحاد الشرطة الرياضي خلال الفترة من 1977 وحتى العام 1979، كما تولى لاحقاً منصب أمين السر العام لاتحاد الكرة في عام 1978 وحتى 1981.