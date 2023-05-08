منصور بن محمد: دبي تواصل تعزيز جاذبيتها لاستضافة وتنظيم البطولات العالمية الكبرى

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أن القطاع الرياضي في دبي يشهد نمواً مستمراً متعدد الأوجه لاسيما في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية والمعسكرات التدريبية للفرق الدولية في مختلف الألعاب، بفضل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية قوية ومرافق رياضية وسياحية وخدمية وملاعب عالمية المستوى، علاوة على البيئة الجاذبة التي أسهمت في تشكيلها منظومة تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة والتطور، والعديد من المميزات الأخرى التي تتفرد بها دبي، الأمر الذي يعزّز من الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومنظمي الفعاليات الرياضية الكبرى.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي بمقر المجلس، حيث أكد أن مجلس دبي الرياضي يواصل العمل مع مختلف الشركاء في الدولة وكذلك مع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين لتعزيز ودعم نمو قطاع الفعاليات الرياضية وزيادة أعداد المنظمين والعاملين في هذا القطاع المهم بما يسهم في نشر ممارسة الرياضة وتقديم فعاليات رياضية متنوعة تلبي احتياجات أفراد المجتمع الذين يتطلعون لممارسة الرياضة ومتابعة نجومهم العالميين في مختلف وأقوى البطولات الدولية.

كما تقدم سموه بالتهنئة الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وإلى أعضاء مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، وإلى منتسبي النادي وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم والحصول على اللقب الثامن في تاريخ البطولة.

وشدّد سموه على أن النمو الذي يشهده قطاع الرياضة بدبي وزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي بها ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة في دبي والجهود التي يبذلها المجلس على صعيد تطوير الكوادر الوطنية ورفع مستوى الأداء وتحقيق أفضل النتائج على مستوى جميع المنافسات الوطنية والقارية والدولية وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز مكانة الرياضة وتطوير رياضيينا وكوادرنا الوطنية في جميع المجالات وتعزيزاً لمكانة دبي كوجهة نموذجية لاستضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب مع تسخيرها لكافة السبل والمقومات لإنجاحها.

جائزة الصحة المدرسية

وشهد الاجتماع اعتماد تخصيص جائزة للصحة المدرسية ضمن فئات "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية"، وجاء تخصيص الجائزة بعد سلسلة من اللقاءات مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي و هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي الاكاديمية الصحية، تم خلالها وضع معايير لتطوير الجانب الصحي في المدارس التعليمية وتخصيص جائزة للصحة المدرسية، وذلك بهدف إكساب المجتمع المدرسي السلوكيات الصحية السليمة التي تقلل من أمراض العصر، وتوفير بيئة صحية ورياضية وغذائية تقلل من مظاهر السمنة في المدارس، وبناء جيل من طلاب المدارس واعٍ صحيا ونشيطٍ بدنيا، على أن يكون التنافس على الجائزة مفتوحاً لكافة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي والتي يصل عددها الى 300 مدرسة.

وتم اعتماد أربعة محاور لتقييم الجائزة مع مؤشرات أدائها، وهي: عدد البرامج والمبادرات وورش العمل والحملات التي تقام من أجل الرياضة والصحة، والوقاية من أمراض العصر (الضغط، السمنة، السكري، الأمراض النفسية)، وأسلوب التغذية السليم من خلال المقاصف المدرسية ومدى فعاليتها في تقليل السمنة، وتعدد البرامج الصحية وإشراك الأسرة والمجتمع في دعم البرامج التي تساهم في نجاح البرامج والمبادرات، وعدد الشراكات الصحية المتعلقة بتقليل السمنة في المدارس التي تنفذها المدرسة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فيما تتضمن المؤشرات والنتائج: خفض قيمة الفاتورة العلاجية ، وكذلك خفض نسبة معدلات السمنة بالمدارس ، والعمل على أن تكون نسبة الممارسين للرياضة بين طلاب المدارس 75%، وتنفيذ برامج ومبادرات بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

استثمار

واطلع سمو رئيس مجلس دبي الرياضي والأعضاء على تفاصيل المشاريع الاستثمارية لعدد من الأندية للاستفادة من المساحات المملوكة للأندية بما يساهم في تطوير منشآت الأندية بأفضل صورة ممكنة، وتحقيق موارد تدعم عمل الأندية وآفاق تطورها، وأكد سموه على أهمية دور الاستثمار في عمل الأندية وأهمية استثمار الموارد والأصول لتحقيق الإضافة الكبيرة لأندية دبي على صعيد تطوير المقرات والمنشآت والملاعب وزيادة عائداتها المالية الذاتية التي تدعم عملها وتحقق خططها وبرامجها التطويرية.

حضر الاجتماع مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعضاء المجلس: الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومريم الحمادي، وهالة بدري، وسامي القمزي، وموزة المري، وجمال حامد المري، وسعيد حارب، أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، حيث تم استعراض العديد من الموضوعات وفي مقدمتها الفعاليات الرياضية الدولية المقبلة التي تواصل دبي إطلاقها وتقديمها للعالم أو تنظيمها بالتعاون مع منظمين عالميين واتحادات رياضية دولية.

تكريم الرواد نخبة الرياضيين.

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