زورق "فزاع 3" بطلا للسباق الرئيس الأول في جائزة باسيليكاتا لـ"إكس كات"

توج زورق فزاع 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي بطلا للسباق الرئيس الأول في جائزة باسيليكاتا-إيطاليا للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الثانية من بطولة العالم والذي جرت أحداثه اليوم على مياه البحر الأدرياتيكي في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وحقق زورق فزاع الفوز للمرة الثانية هذا الموسم ليتقدم خطوة مهمة نحو انتزاع صدارة بطولة العالم مضيفا 35 نقطة جديدة الى رصيده الذي أصبح 70 نقطة في إنتظار مهمته غدا مع ختام الجولة الثانية وإقامة السباق الرئيس الثاني الذي سيقام في نفس مسار السباق في تمام الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي لإيطاليا الخامسة والنصف مساءا بتوقيت الامارات.