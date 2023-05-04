راشد بن حميد رئيساً للجنة المنظمة العليا لكأس العالم للكرة الشاطئية

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم تشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وعلي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة (نائباً) وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي (نائباً)، وعضوية كل من اللواء عبدالله علي الغيثي رئيس لجنة الفعاليات بالقيادة العامة لشرطة دبي، وأحمد يوسف بن درويش عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وخوان كاسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا.