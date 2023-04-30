البرتغالي جوفيا يتوج بلقب بطولة تحدي أبوظبي للغولف

توج اللاعب البرتغالي ريكاردو جوفيا بلقب النسخة الأولى من بطولة تحدي أبوظبي للغولف التي اختتمت اليوم في نادي أبوظبي للجولف، بعد منافسة قوية بين 156 لاعباً من نجوم العالم ولاعبي منتخبنا الوطني والمقيمين في الدولة في البطولة التي تقام ضمن روزنامة جولة التحدي العالمية للجولف.

وقام الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، بتسليم الكأس للبرتغالي جويفا، بحضور اللواء طيار "م" عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات. وحقق جويفا الفوز بعدما سجل 66 ضربة بواقع 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، ليتقدم نحو المركز الأول بمجموع 19 ضربة تحت المعدل في ختام أنيق ومثير للحدث، خصوصاً أن البرتغالي استهل الجولة الأخيرة متأخراً بفارق أربع ضربات عن المتصدرين.