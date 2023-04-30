الكأس من متحف المستقبل إلى «ملعب الانتصارات».. الشارقة الماضي والحاضر

نقش فريق الشارقة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بحصوله على اللقب للمرة الـ10 في تاريخه، وذلك عقب فوزه مساء أول من أمس، على منافسه العين في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد محمد بن زايد «ملعب الانتصارات»، ليحافظ بذلك الفريق على لقبه، ويؤكد أنه الماضي والحاضر.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى مراسم قرعة البطولة يوم الثاني من نوفمبر في متحف المستقبل في دبي، وهو المنشأة التي جرى بناؤها لتكون شاهداً على مسيرة التطور في العقود المقبلة، بالاعتماد على العلم والتكنولوجيا، لكن على الجانب الكروي، فقد أصبح فريق الشارقة هو الماضي والحاضر، وربما المستقبل.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي، إن اختيار متحف المستقبل ليكون بداية مشوار مميز لموسم حافل بالإثارة والندية للبطولة التي تعد حدثاً وطنياً، وكان فريق الشارقة قد جرى إعفاؤه من خوض الدور التمهيدي من المسابقة، كونه حامل لقب النسخة الماضية.

ولم يكن مشوار فريق الشارقة إلى المباراة النهائية سهلاً، على الرغم من أنه أعفي من خوض الدور الأول من البطولة، وكان «الملك» قد دشن حملة الدفاع عن اللقب بفوزه على العميد النصراوي 2-1 في دور الـ16، وعلى الجزيرة بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، فيما تأهل بصعوبة من نصف النهائي أمام عجمان بالفوز ذهاباً 2-1، والتعادل 1-1 إياباً.

بفوزه في باللقب في النسخة الحالي، فقد تعادل الشارقة بذلك مع فريق شباب الأهلي في عدد الألقاب بواقع 10 لكل فريق كأكثر الفرق حصداً للقب البطولة، وكان «الملك» قد فاز بنسخة 1978-1979، 1980-1981، 1982-1983، 1990-1991، 1994-1995، 1997-1998، 2002-2003، 2021-2022.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أحمد بن درويش، أن المباراة النهائية كانت بمثابة عرس رياضي إماراتي، وأن الجهود الكبيرة، والحضور الجماهيري، كان لهما الأثر البالغ في أن تتحول المباراة، وأن تصبح مثل العرس، وأن أداء الفريقين في أرضية الملعب كان مثيراً.

وقال في تصريحات صحافية: «أبارك للفريقين الأداء المميز الذي قدماه، وأهنئ فريق الشارقة بتتويجه بلقب البطولة، لقد كانت مباراة جيدة، نحن نطمح دائماً لتنظيم الأفضل في كل موسم، وسيكون لدينا الآن تقييم لكل ما أنجزناه من أجل التطور للأفضل في كل موسم».

وفي المقابل، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، أن التنظيم كان رائعاً، وأن اتحاد الكرة كان على قدر التحدي في إخراج المباراة النهائية بالتنظيم العالمي، وأن المباراة كانت بين فريقين كبيرين، معرباً عن سعادته البالغة بتتويج فريقهم بلقب البطولة.

وشكر المدفع جماهير فريق الشارقة على حضورها لمساندة الفريق، وقال: «لقد تكبدوا مشاق الوصول إلى الاستاد، وهو أمر ليس بغريب عليهم، وأتمنى منهم مواصلة دعم الفريق دائماً، وبالتأكيد الفريق يتطلع لأن يحصد لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي ينافس عليه حالياً».

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة إلى أن الإدارة ظلت تعمل في صمت، على الرغم من بعض الأخبار السلبية التي تظهر من فترة لأخرى، وقال: «كان التركيز على توفير الاحتياجات ومعالجة المنظومة»، وأضاف: «حتى الآن لم نتفق مع المدرب أولاريو كوزمين على التجديد، وستكون هنالك جلسة معه، وسنعلن ما ستسفر عنه في الأيام القادمة».