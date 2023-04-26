منتخب الإمارات يحصد الذهبية الأولى في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى

حصد منتخب الإمارات أول ميدالية ذهبية في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى، في سباق المشي لمسافة 10 كلم، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 26 إلى 29 الجاري. وأهدى البطل شعالي حسن النعيمي المنتخب الوطني الميدالية الذهبية بعد مردود قوي مكنه من الوصول إلى خط النهاية بنجاح.

وقال اتحاد ألعاب القوي في بيان صحافي إن «النعيمي خضع لبرنامج إعدادي متكامل خارج الدولة مع مدرب عالمي، بما يتماشى مع جهود مجلس إدارة الاتحاد لتجهيز اللاعبين واللاعبات للمنافسة على أفضل النتائج في المنافسات الخارجية».

ويشارك المنتخب في البطولة بعدد من اللاعبين واللاعبات في الفئات المختلفة ضمن الوثب العالي ورمي القرص ودفع الجلة وسباق السرعة والمشي والحواجز، بطموحات كبيرة لرفع علم الإمارات في البطولة، وتأكيد التطور الذي حققه المنتخب في الفترة الماضية.