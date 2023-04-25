300 لاعب يرسمون فنونهم بـ «الريشة الطائرة» الليلة

يزاح الستار في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، اليوم، عن أحدث بطولة آسيا للريشة الطائرة للأفراد، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح والتعايش الرئيس الفخري للاتحاد الإماراتي للعبة، وتستمر المنافسات على مدار خمسة أيام، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة آسيوية، يتقدمهم ثمانية لاعبين من المصنفين الأوائل على العالم.

ويُمثل المنتخب الوطني في البطولة خمسة لاعبين ولاعبات، هم: محمد علي، وناصر الصايغ، وعبدالعزيز محمد، وغدير الطاهر، وفرح الحاجي.

وكانت البطولة الآسيوية قد واجهت بعض الصعوبات في إقامتها، من خلال إلغاء الشركة الراعية اتفاقها مع الاتحاد الآسيوية للريشة الطائرة، والذي كان ملزماً في حقها أن تُقدم مليون دولار جوائز مالية للفائزين الأوائل، وذلك بحسب تأكيدات، نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة أمين صندوق الاتحاد الآسيوي، جاسم قنصوة، الذي قال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاتحاد الآسيوي قرر إقامة البطولة في موعدها المُدرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي، ما مثل تحدياً كبيراً للاتحاد الآسيوي والاتحاد الإماراتي، الذي بذل جهوداً كبيرة معنا لإقامة البطولة في موعدها المقرر».

وأضاف: «بطولة آسيا تُعد واحدة من أهم البطولات على مستوى العالم في الريشة الطائرة، كونهما المصنفين الأوائل في تصنيف الاتحاد الدولي من القارة الصفراء، ما يُعزز من قيمة هذه البطولة، ومستوى التنافس الكبير المتوقع أن تكون عليه نسخة البطولة التي تنطلق اليوم».

وتابع قنصوة: «اختيار الإمارات لتنظيم البطولة جاء لمعطيات عدة في مقدمها، أن الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، لها مجال كبير في تنظيم مثل هذه البطولات التي تضم أعداداً كبيرة من المشاركين، فضلاً عن أن الريشة الطائرة تحظى بشعبية كبيرة في دبي، لوجود الآلاف من الآسيويين المقيمين في دانة الدنيا، والمرتبطين بلعبة الريشة الطائرة، سواء على صعيد الممارسة أو المشاهدة».

من جهتها، قالت نورة الجسمي، «إن استضافة بطولة آسيا تعزز من جهود الدولة لتعزيز سمعتها على المستوى العالمي في كل المجالات، ومن بينها المجال الرياضي».

وأضافت في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة أمس، أن «الاتحاد الإماراتي حريص بشكل دائم على توزيع التعاون مع الاتحاد الدولي والآسيوي والاتحاد الرياضية في القارة الصفراء للاستفادة من خبرتهم في المجالات الإدارية والفنية، وقد قطعنا شوطاً جيداً في تعزيز أواصر التعاون مع المعنيين باللعبة في العالم، وكان من نتائج ذلك استضافة البطولة الآسيوية التي ستحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبير من قارة آسيا، نظراً لشعبية الريشة الطائرة فيها».

ووجهت الجسمي في ختام تصريحها الشكر إلى الشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح والتعايش، والهيئة العامة للرياضة، ومجلس دبي الرياضي، وفريق العمل المحلي المعني بتنظيم البطولة، على الجهود التي بذلوها من أجل تقديم بطولة تليق بسمعة الإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

• محمد علي والصايغ وعبدالعزيز محمد والطاهر والحاجي يمثلون المنتخب في البطولة.