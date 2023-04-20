شباب الأهلي يتعثر أمام الكويت في نصف نهائي «سلة غرب آسيا»

تعرّض فريق السلة في نادي شباب الأهلي إلى الخسارة أمام مضيفه الكويت الكويتي، جاءت بفارق 16 نقطة وبنتيجة «87-71»، في مباراة جمعتهما في ذهاب نصف النهائي من بطولة (سوبر غرب - آسيا) عن المنطقة الخليجية.

وبات شباب الأهلي مطالباً في حال أراد بلوغ النهائي، برد اعتباره في موقعة الإياب يوم 25 الجاري، وفرض مباراة ثالثة فاصلة على الكويت في الثاني من مايو المقبل، لتحديد هوية المتأهل للنهائي، وملاقاة الفائز من ثانية مواجهات نصف النهائي التي تجمع المنامة البحريني والهلال السعودي، مع العلم أن المنامة فاز ذهاباً خارج الديار على الهلال 17 الجاري بنتيجة (82-78).

ونجح الكويت في ضمان انتصاره، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربع الأول ومن ثم الثالث والرابع بواقع (21-16 و23-20 و28-17)، فيما اكتفى «فرسان دبي» بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (18-15).

وظهرت أفضلية الفريق الكويتي واضحة، بعد أن كسب لاعبوه معركة المتابعات تحت سلة الخصم، بواقع (49-40)، كما نجح الكويتيون في التألق على صعيد صد كرات المنافسين بواقع خمس محاولات مقابل محاولتين ناجحتين للاعبي شباب الأهلي.

وعلى الطرف الآخر، بدا شباب الأهلي متأثراً بغياب ثلاثة من عناصره الرئيسة للإصابة، وهم: قيس عمر، ومحمد عبداللطيف، والمحترف الثالث البوسني ميلان.

ويدين الفريق الكويتي في انتصاره إلى تألق نجمه حمد حسن، بإحرازه 22 نقطة، و10 تمريرات حاسمة، إضافة إلى ثماني متابعات ومحاولتين ناجحتين لصد الكرة من أمام المنافس، كما تألق زميله الأميركي كودي لالان بتسجيله 25 نقطة.

فيما لم يشفع لمحترف شباب الأهلي الأميركي نيك مينيراث حصد لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 31 نقطة، بجانب تألق زميله الأميركي براندون ريتشي على صعيد مركز صانع الألعاب، بإحرازه 21 نقطة، و11 متابعة، بجانب أربع تمريرات حاسمة لزملائه.

عانى شباب الأهلي من غياب ثلاثة من عناصره الأساسية للإصابة، وهم: قيس عمر، ومحمد عبداللطيف، والمحترف البوسني ميلان.