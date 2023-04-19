معمر العلاف: التركيز العالي والثقة بالنفس.. أهم ما يحتاجة الرامي نصائح رياضية

وصف مدرب المنتخب الوطني للرماية لبندقية الرجال، العراقي معمر عماد العلاف، رياضة الرماية الإماراتية بأنها تعيش مرحلة مزدهرة، وتسير نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، وذلك بعد أن ازداد عدد الرياضيين الذين يمارسون رياضة الرماية، مؤكداً أن فوز الإمارات بالميدالية الذهبية التي حققها البطل الأولمبي الشيخ آحمد بن حشر آل مكتوم، في أولمبياد أثينا في عام 2004، عزز ممارسة اللعبة في صفوف الرياضيين.

وقال العلاف لـ«الإمارات اليوم»: «الدور المهم والداعم لاتحاد الإمارات للرماية طوّر اللعبة بشكل كبير، ما أسهم في نشر ثقافة اللعبة، وفي زيادة عدد اللاعبين الذين يمارسون الرماية من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار»، مبيناً أن رياضة الرماية تتميز عن غيرها من الرياضات بمواصفات لا توجد في غيرها، لذلك فإن النصائح التي يمكن أن يقدمها للممارسين عديدة، منها فنية كتلك التي يوجهها المدرب للاعبيه بشكل مباشر خلال التدريبات، أو قبل الدخول في المنافسات، ومنها أن التنظيم الجيد للطاقة النفسية يمنع حدوث الضغط، لذلك يجب أن يكون الرامي مسترخياً حتى يستطيع أداء التصور العقلي بكفاءة عالية، وكذلك التركيز أثناء الرماية، مؤكداً أنه عندما يستطيع الرامي مواجهة الضغوط، فإن ذلك يحسّن من قدرته على التركيز».

وأكد العلاف، الذي يدرب رماة نادي الذيد أيضاً، أنه سعيد للنقلة المميزة الفنية والتنظيمية للرماة الشباب، ومنهم رماة البندقية الذين يمكنهم أن يكونوا أبطالاً مميزين على مختلف الصعد.

وتابع: «هذه النصائح لجميع الرماة، ومنهم رماة البندقية على وجه الخصوص، وأن النصائح كثيرة لكني اخترت ثماني نصائح».

8 نصائح

1. تمتع لاعب الرماية بالثقة العالية بالفوز ولو كان ينافس رماة أفضل منه.

2. تحلي الرامي بالهدوء والتواضع عند خوض المسابقات، حتى لو كان متفوقاً على أقرانه، لأن لحظات بسيطة يمكنها أن تغير النتيجة.

3. يحتاج الرامي إلى النوم الجيد والاستيقاظ مبكراً لإسهامهما في تحسّن الرماية.

4. يحتاج لاعب الرماية إلى أن يكون على دراية مستمرة بخصوص أبرز التحديثات الجديدة في الرماية ليواصل تطوّره.

5. من الضروري أن يتمتع الرامي بالموهبة، وأن يتابع الرماة المميزين ويجعلهم قدوة له لرفع الطموح.

6. يحتاج الرامي إلى تدريب نفسه على التركيز العالي لأهميته خلال التصويب.

7. الرماية رياضة تراكمية، لذلك يحتاج الرامي إلى التدريب المنتظم والتصاعدي بالأداء للوصول إلى أعلى درجات المهارة والدقة بالتصويب.

8. ننصح بتقنين استخدام الموبايل، كونه يسهم في تشتيت التركيز لدى الرامي، ما يفقده حظوظه بالتصويب الدقيق.