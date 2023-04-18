اتفاق

قال مقربون من وكيل أعمال لاعب أجنبي كبير في المحترفين، إن إدارة النادي توصلت بناء على توصية مدرب الفريق إلى اتفاق مبدئي بتمديد عقد اللاعب لموسم إضافي، مع زيادة راتبه الشهري ومخصصاته المالية، على أن يتم الاتفاق النهائي بعد انتهاء الدوري.

إفطار

تبرّع مهاجم فريق العين، الدولي لابا كودجو بما يقارب 100 وجبة إفطار رمضاني، إذ نشر مقطع فيديو عبر حسابه في «إنستغرام» من مطبخ أحد المطاعم وهو يجهز مع العاملين فيها الوجبات، استعداداً لتوزيعها على المحتاجين.

أهداف

برّر هداف في دوري الدرجة الأولى، سبب عدم تسجيله الأهداف في الجولات الماضية، بعدم وصول الكرة إليه، وهو في منطقة «الست ياردات»، مشيراً إلى أنه لا يعلم السبب، على الرغم من أنه رأس حربة ويجب صنع الكرات له.