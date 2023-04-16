شباب الأهلي يهزم الوصل ويُتوج بطلا لكأس الناشئين

تُوّج نادي شباب الأهلي ببطولة كأس الناشئين تحت 17 سنة، بعد فوزه على نادي الوصل بالركلات الترجيحية (6 – 5) في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على ملعب ذا سيفنز بدبي. وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة ( 2 – 2).

شهد مراسم التتويج يحيى خلف المطروشي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، وقام بتسليم فريق شباب الأهلي كأس البطولة والميداليات الذهبية. وكان شباب الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة من دور الثمانية الذي عبره بعدما حقق الفوز على نادي حتا بأربعة أهداف مقابل هدف، وتمكن من الوصول للمباراة النهائية بعد فوزه على نادي الشارقة بأربعة أهداف دون رد في الدور نصف النهائي.