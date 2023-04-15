الحمادي: البطولات الرمضانية قلّت عن السابق رغم أهميتها

أكد المحاضر الرياضي الدولي عمر الحمادي أن الدورات الرمضانية أسهمت بشكل مباشر في تطور الرياضة في الدولة، وكذلك في التقارب بين أبناء المجتمع في ظل الأجواء الرمضانية، مشيراً إلى أن الكثير من البطولات كانت وراء اكتشاف لاعبين موهوبين صغار، وسلطت الضوء على رياضيين لم يحصلوا على فرصة اللعب بشكل جيد ليجدوها في الدورات الرمضانية التي شهدت انطلاقتها لاحقاً.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من وجود أكثر 10 دورات رمضانية في رأس الخيمة إلا أن عدد الدورات في الدولة بدأ يقل عما كان عليه في السابق والسبب الرئيس يكمن في ضعف التغطية الإعلامية أو عدم الاستعانة باللاعبين النجوم للترويج لها».

وأوضح: «تنظم رأس الخيمة البطولات الرمضانية بمختلف أنواعها سواء كانت لكرة القدم أو الكرة الطائرة أو مختلف الرياضات، إذ نجد في شهر رمضان الحالي ثلاثة في نادي الإمارات للكبار والصغار، وبطولة المرحوم عبدالله جمعة، وبطولة هيئة السياحة الرمضانية، وبطولة الفرجان بجمعية الإمارات، وبطولة النادي المصري، وبطولة نادي التعاون، وملتقى الوفاء الرمضاني في خور خوير، وبطولة الفحلين الرمضانية، وبطولة المرحوم سلطان بن صقر وهنالك بطولات أخرى أيضاً».

وتابع: «الدورات الرمضانية كانت ولاتزال تفيد الأندية من خلال اختيار لاعبين جدد واكتشاف النجوم والمواهب التي كانت غير بارزة في السابق وأيضاً الدورات الرمضانية كانت تجهز فرق المراحل السنية من خلال المشاركات فيها وهي الأكثر استفادة حيث تقوم بإرسال كشافيها للبحث عن لاعبين جدد».

وبخصوص تأثر لاعبي الأندية و المنتخبات بالدورات الرمضانية ويمكن تعرضهم للإصابات قال الحمادي: «لا أرى أي تأثير في لاعبي الأندية أو المنتخبات إذا تمت مشاركتهم في هذه الدورات أثناء توقف الدوري أو إعطاء نوع من الحافز للدورات الرمضانية بمشاركة النجوم المحليين الدوليين بشرط أن تكون في فترة عدم ارتباط اللاعبين بمسابقة الدوري أو المنتخب». وختم: «الدورات الرمضانية خرجت من بينها نجوماً من اللاعبين والمعلقين والمحللين والحكام لذلك أصبح من المهم دعم الدورات الرمضانية بشكل أكبر لإعادتها إلى سابق عهدها من خلال تفعيل دور الإعلام لتغطية جميع البطولات حتى لو بأخبار بسيطة وإبراز دور كل بطولة على حسب أهميتها ودعم الأندية لها من خلال استضافتها في ملاعبها أو تقديم الدعم المالي وفي حال الرياضات الأخرى يمكن أن يقوم الاتحاد المعني بدعم الدورات الرمضانية وأيضاً إقامة بطولات خاصة بالاتحاد مادامت تخدم رياضته».