لاعب مواطن يحصل على الحزام الأسود في الجودو بعمر 43 سنة

نال لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عبدالعزيز عبدالله شهيل الحزام الأسود في رياضة الجودو، وهو بعمر 43 سنة، واللافت أنه بدأ الممارسة وهو بعمر 40 سنة، وهو أمر غير عادي في هذه اللعبة. وبهذا أصبح أول لاعب مواطن بهذا العمر يحصل على الحزام الأسود، مجسداً مقولة الرياضة أسلوب حياة.

وحصل شهيل على الحزام أخيراً من قبل اتحاد الإمارات للجودو، بعد أن ترقى في جميع الأحزمة بحسب الترتيب. ويرى عبدالعزيز شهيل أن الدور الذي قام به نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بدعمه في المجالات

كافة وتوفيره للبيئة النموذجية التي ساعدته على الاستمرار في ممارسة الرياضة وصولاً لنيله الحزام الأسود أسهم بتعزيز طموحاته لمستقبل أفضل في الجودو، وقال لـ«الإمارات اليوم»: بداية القصة كانت أيام

جائحة كورونا، حيث كان نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ينظم التدريبات عن بعد، وكان ولدي عمر ضمن المستفيدين من ذلك، وكنت أتابع ابني للاطمئنان عليه وأنصحه بالاهتمام بذلك، وتدريجياً وجدت نفسي مهتماً بتلك التمرينات. وأضاف: «بعد عودة التدريبات إلى النادي أعلن عن دورة للدفاع عن النفس للكبار فتحمست للمشاركة فيها مع دعم زوجتي الكامل لهذه المشاركة، وكان هناك أيضاً برنامج آخر للنادي تحت مسمى رياضة قبل الإفطار حرصنا على المشاركة فيها مع كل أفراد العائلة، وكان هناك تشجيع كبير من المدربين خلال التدريب».

وقال إنه شيئاً فشيئاً اعتاد التدريبات وبدأ في تعلم الحركات الخاصة باللعبة وأتقنها، ليقوده ذلك إلى الحصول على الحزام الأسود.

وأضاف: «أتطلع مستقبلاً للمشاركة في الدورات الأولمبية كحكم دولي يمثل الإمارات، لذلك شاركت في دورة للحكام أقامها اتحاد الإمارات مؤخراً وحصلت على شهادة حكم درجة ثالثة، وطموحي أن أواصل التدريبات وتطوير شهادتي كحكم وأتقدم بالشكر لأسرة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لما قدموه لي من دعم ساعدني على ذلك».

ووجه شهيل الدعوة إلى أولياء الأمور لمشاركة الأبناء ممارسة الرياضة وخصوصاً خلال مرافقتهم للأندية ليعيشوا التجربة وسيجدونها تجربة مميزة وسعيدة. كاشفاً أنه كان يلعب كرة القدم في فترات متقطعة مع زملاء العمل من حين لآخر، لكنه وجد في رياضة الجودو شيئاً جميلاً.

وعن سر اختياره هذه اللعبة، قال إنه وجد فيها ما يساعده على تعزيز الثقة بالنفس والنجاح لذلك كان حريصاً على الاستمرار في التدريب.

بدوره، قال مدرب الجودو، التونسي الهادي بن علي الجوادي: «نعتز جميعنا بهذه التجربة ونعتبرها إنجازاً مميزاً وقد عكست أمراً مهماً، وهي أن الرياضة لا تتوقف عند عمر معين»، مؤكداً أن النادي يتطلع إلى المزيد من هذه التجارب الناجحة.

العويس: «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يستكشف الموهوبين في جميع الأعمار

بارك رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع النفس أحمد العويس للاعب عبدالعزيز شهيل نيله الحزام الأسود في الجودو ووصفه بأنه يترجم الخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي، قائلاً لـ«الإمارات اليوم»: «النادي يعمل على استكشاف الموهوبين في جميع الأعمار».

وتابع: أحد توجهات النادي هو صناعة الأبطال الأولمبيين ونعمل على ذلك للاستمرار في ممارستهم للرياضة وفي مختلف الأعمار، واليوم أصبح لدينا في النادي لاعبون يحملون الأحزمة السوداء في مختلف الألعاب وحريصون على استمرارهم بحيث يكون الرياضي لاعباً اليوم، ومستقبلاً مدرباً أو حكماً، وسعداء بتجربة اللاعب والحكم عبدالعزيز شهيل، ونحن ماضون بهذه المبادرات الفاعلة وندعم جميع الأبطال.

بدأت قصته مع «الجودو» خلال تدريبات منزلية برفقة ابنه خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، ثم تطورت إلى إتقان الرياضة والتخصص فيها.

عبدالعزيز نال شهادة التحكيم في الجودو من الدرجة الثالثة ويسعى للتقدم أكثر في اللعبة خلال الفترة المقبلة.