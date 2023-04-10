بدر طبيب: دوري الدرجة الأولى يشهد تطوراً كبيراً لكن الأندية بحاجة إلى رابطة

أكد المدرب السابق لفريق الإمارات، المدرب الحالي لفريق التعاون، بدر طبيب، أن دوري الدرجة الأولى بحاجة إلى وجود لجنة خاصة به، أو إشهار رابطة للمساعدة في دعم النقلة النوعية التي يمر بها خلال السنوات الماضية، وعزّزتها فكرة تنظيمه بمشاركة 17 فريقاً، بجانب العمل مع لجنة المسابقات لتقليص الفارق بين دوري الدرجة الأولى ودوري أدنوك للمحترفين.

وقال طبيب لـ«الإمارات اليوم»: «دوري الدرجة الأولى وصل إلى مرحلة جيدة في تطوره في مختلف الجوانب قياساً بالسنوات الـ10 الماضية، ولكي يواصل تطوره نتطلع لجهود جديدة أخرى تعمل على الحفاظ على المستوى الحالي وأخرى تسهم في النهوض به للأفضل، وأعتقد أن ذلك ليس منوطاً باتحاد الكرة وحده، بل بكثير من الجهات الأخرى له، ومنها الدعم الإعلامي والرعاة واللاعبون ودعم المدربين المواطنين بشكل فاعل».

وتابع: «دوري الدرجة الأولى الإماراتي بحاجة إلى لجنة أو رابطة تنظم عمله، كما نحتاج إلى مراجعة الأساليب والخطط التي تتبعها رابطة دوري المحترفين الإماراتية للتعلم منها وتطبيقها في دوري الدرجة الأولى، والاستفادة من الدوريات الخليجية وفي واجهتها دوري بلو السعودي، وكذلك نشر ثقافة التطور في صفوف أندية الدرجة الأولى، وتقليص الفارق بين أندية الدرجة الأولى وأندية المحترفين».

وأضاف بدر طبيب: «على الرغم من دعم وسائل الإعلام، لكن دوري الدرجة الأولى لايزال بعيداً عن الأضواء، إذ لا يوجد نقل تلفزيوني منتظم باستثناء عدد قليل من المباريات، كما أن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي ضعيفة جداً، باستثناء دور جيد لناديي الإمارات ودبا الحصن، بينما تستخدم الأندية الأخرى وسائل التواصل الاجتماعي ولكن بإسهام قليل».

مؤكداً أن اتحاد كرة القدم يدعم الدوري بقوة، لكن تبقى البطولة بحاجة إلى استقطاب رعاة حقيقيين لدعم الأندية والبطولة لدعم أهم قرار اتخذته لجنة المسابقات بتطوير اللعبة، وهو إشراك 17 فريقاً في المنافسات

كونه أسهم في زيادة عدد المباريات، وطور اللاعبين والأندية، وجعل الصعود لدوري المحترفين هدفاً ليس سهلاً، والهبوط كذلك.

وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة في عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين في الفريق الأول لدوري الدرجة الأولى، وأن وجودهم مفيد للاعب المواطن والبطولة.

وختم: «تبقى هناك أمور مهمة هي من واجبات الأندية، إذ لابد من تطوير الملاعب الجيدة، وتحسين الإضاءة لجذب القنوات الرياضية، إذ لا يوجد دوري ناجح من دون نقل تلفزيوني».