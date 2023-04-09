كوسانوفيتش: 4 سنوات مع الجزيرة جعلتني إماراتياً

أكد لاعب الجزيرة، الصربي ميلوس كوسانوفيتش، إنه يستمتع بالأجواء المختلفة التي يشاهدها في شهر رمضان، من مناسبات وأطعمة مختلفة يتم تقديمها خلال الشهر الفضيل، لافتاً إلى أنه عقب أربع سنوات على انضمامه إلى الجزيرة، أصبح يعتبر نفسه إماراتياً. وقال إنه يتأقلم بسرعة مع التغييرات التي تحدث خلال الشهر الفضيل، في ما يخص توقيت التدريبات والمباريات، ومواعيد النوم والطعام. وأكد كوسانوفيتش في مقابلة مع «الإمارات اليوم» أن شهر رمضان له خصوصية جميلة، بات يعتاد عليها، وأنه لا يشعر بالغربة أبداً، قائلاً إنه يعتبر الإمارات بلده الثاني.

■ هل تعودت على الأجواء والتغييرات التي تحصل خلال شهر رمضان؟

■■ عندما انتقلت إلى الجزيرة في 2019 كانت الأجواء في شهر رمضان غريبة بالنسبة لي في البداية، خصوصاً أن يتوقف الجميع عن تناول الطعام والمشروبات طوال فترة النهار، لكني تعودت بعد ذلك على هذه الأجواء، وأصبحت ممتعة لي، لما أشاهده من مظاهر وأجواء مختلفة تجعل شهر رمضان له خصوصية جميلة.

والحقيقة أنني أصبحت أعتبر نفسي إماراتياً، بعدما أحببت هذه البلد بشكل كبير، لما وجدته من ترحاب، ولم أشعر على الإطلاق في أي وقت أنني غريب، وأعتبر نفسي في بلدي الثاني، لذلك أكون سعيداً عندما يأتي شهر رمضان، مثلما يشعر الجميع بالسعادة بقدوم هذا الشهر.

■ هل هناك نوع معين تفضّله من الأكلات في رمضان؟

■■ هناك العديد من الأكلات التي جذبتني وأعجبتني، ولكني حتى الآن لم أتمكن من حفظ أسمائها، إذ إن زملائي في الفريق دائماً ما يدعونني لتناول الأكلات الإماراتية والعربية، التي لها مذاق خاص وجميل، بينما على مستوى المشروبات حتى الآن لم أتمكن من الوصول إلى صيغة اتفاق مع مشروب الكرك.

■ كيف تتعامل مع أجواء التدريبات والمباريات؟

■■ في الأيام الأولى من الشهر يكون هناك اختلاف طفيف، بسبب تغيير نسق تناول اللاعبين للطعام والمشروبات، وتغيير نظام النوم، لكن بعد ذلك تصبح الأمور عادية. وبالنسبة لي لا يختلف الوضع كثيراً، إذ لا أواجه صعوبات في تغيير توقيت التدريبات والمباريات، وبشكل عام سواء بالنسبة لي أو بالنسبة إلى زملائي يجب ألا يكون هناك تأثير لمسألة الصيام، إذ إن اللاعب المحترف يستطيع أن يتعامل مع هذا التغيير من خلال تنظيم الوقت ومواعيد النوم، والالتزام بنظام غذائي لا يؤثر في مردود اللاعبين في التدريبات أو المباريات.

■ هل تتأقلم بسرعة مع هذه التغييرات؟

■■ أي تغييرات تحدث يستطيع اللاعب أن يتأقلم معها من خلال تنظيم وقته، وأن يكون لديه هدف بالحفاظ على نفسه وعلى لياقته البدنية، وأن يكون جسده لائقاً دائماً لخوض التدريبات والمباريات، ومع تنوع الأطعمة التي يتناولها اللاعبون في شهر رمضان، يستطيع اللاعب أن يتناول ما يحب، ولكن بكميات معقولة لا تؤثر في وزنه أو جاهزيته البدنية بشكل عام.

كوسانوفيتش:

■ «لا أواجه صعوبات في تغيير توقيت التدريبات والمباريات».

■ «يستطيع اللاعب أن يتناول ما يحب، لكن بكميات معقولة لا تؤثر في جاهزيته البدنية».