كايزر

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية المحترفين دخل في مفاوضات مع المدرب الهولندي كايزر، ليتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل، عقب تأكد رحيله عن الجزيرة بنهاية الموسم الحالي، إذ لم يحسم كايزر وجهته المقبلة بعد.

شرط

قال مقربون من وكيل أعمال لاعب أجنبي كبير بأحد أندية المحترفين لكرة القدم، إن «اللاعب اشترط للبقاء في النادي تمديد عقده لموسمين إضافيين، وليس موسماً واحداً، لكن إدارة النادي تمسكت بقرارها ليبقى الأمر في النهاية بيد اللاعب».

كايو

تساءل مغرّدون من جمهور الشارقة عن إمكانية جاهزية كايو للمشاركة قي مباراة اليوم أمام الظفرة، بعدما اضطر إلى مغادرة الملعب بشكل مفاجئ، خلال مباراة عجمان الأخيرة في الكأس، وذلك بعد شعوره بآلام في الظهر.