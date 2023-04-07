"مصرف عجمان" و"روميرو" بطلا البادل تنس في دورة عجمان الرمضانية

اختتمت أمس منافسات بطولة البادل تنس ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان. ونجح فريق مصرف عجمان في الفوز بلقب البطولة، على حساب القيادة العامة لشرطة عجمان في المباراة النهائية لفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية ليُتوج باللقب.

وعوض مصرف عجمان بهذا الإنجاز خسارته اللقب في العام الماضي في المباراة النهائية، اذ حل في المركز الثاني خلف دائرة التنمية السياحية بطل النسخة الأولى.

وتُوج فريق روميرو بطلاً لبطولة البادل تنس فئة المحترفين بفوزه في اليوم الختامي على فريق دريم تيم في مباراة مثيرة وحماسية من الطرفين. من جانب آخر تأهل فريقا الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط إلى نهائي بطولة كرة قدم الصالات.