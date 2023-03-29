عمر الحمادي: «الرياضة المكتبية».. حركات بسيطة تحافظ على صحة الموظف

حذّر المحاضر الرياضي الدولي، عمر الحمادي، من أن الجلوس على المكاتب أثناء الدوام الرسمي لفترات زمنية طويلة يتسبب للكثيرين في بعض أمراض العصر، منها آلام الظهر، وقد يصل إلى الانزلاق الغضروفي وضمور العضلات وزيادة الوزن، مبيناً أن «السبب في ذلك هو قلة أو عدم الحركة لكثرة الأعمال الملقاة على عاتق الموظف، ما قد يعرّضه لأمراض وإصابات متعددة». وقال: «إن تفادي هذا الأمر ممكن من خلال بعض الخطوات المهمة، التي يسهل تطبيقها من أجل استدامة صحة الموظف».

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «ممارسة الرياضة المكتبية أثناء الدوام بسيطة، ولا تحتاج إلى أن تكون مرتدياً الملابس الرياضية أو تمتلك معدات محددة، بل تقتصر على أمور بسيطة، مثل تحريك القدمين بثنيها ومدها والوقوف والجلوس، وتمدد اليدين للأمام وللأعلى لدقائق محددة، وذلك حسب الوقت المتاح من كل ساعة تقريباً».

وأضاف: «أيضاً يطلب النهوض والجلوس على الكرسي بشكل متكرر، مع ضرورة الحفاظ على زاوية تساعد على سلامة الركبة».

وتابع: «من الضروري ومع بداية العمل الرسمي أن يقوم الموظف بعمل تمارين الإطالة للجزء العلوي ثم السفلي من وضع الجلوس، بما يسهم بتهيئة عضلات الرقبة والظهر واليدين والرجلين لاستقبال المجهود الحركي، وكذلك أخذ قسط من الراحة لمدة خمس دقائق في كل ساعة عمل».

وأكمل: «ننصح القيام بالأعمال الشخصية بشكل فردي، وعدم الاعتماد على مقدمي الخدمات، من خلال تصوير الأوراق واستخدام السلالم العادية، وعدم الاعتماد على المصاعد أو السلالم المتحركة، كذلك يمكن وضع أشياء بسيطة على المكتب لاستخدامها لحركة الجسم مثل الكرة المطاطية». وختم حديثه بالتأكيد أن الرياضة المكتبية تعد مهمة، لكنها لن تكون كافية للرياضات الأخرى عند توافر الوقت.

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